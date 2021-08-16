Структуры военных ведомств РФ и КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений

Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.

Посёлок Миньнин (КНР). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР в пятницу подписали меморандум об установлении побратимских отношений.

Подписи под документами в присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ поставили руководители структур, отвечающих за международное военное сотрудничество в оборонных военных ведомствах России и КНР Александр Кшимовский и Цы Говэй.