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Интерфакс-АВН

Структуры военных ведомств РФ и КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений

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Морские пехотинцы армий России и Китая
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке в Приморском крае в рамках учений "Морское взаимодействие - 2017", 21 сентября 2017 года.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА "Новости"

Посёлок Миньнин (КНР). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР в пятницу подписали меморандум об установлении побратимских отношений.

Подписи под документами в присутствии министров обороны РФ Сергея Шойгу и Китая Вэй Фэнхэ поставили руководители структур, отвечающих за международное военное сотрудничество в оборонных военных ведомствах России и КНР Александр Кшимовский и Цы Говэй.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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