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ТАСС

Рогозин заявил, что космонавтика не должна быть нацелена на бегство с планеты миллиардеров

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Целью отрасли должно быть воссоздание условий для выживания людей на Земле и сохранение планеты, отметил генеральный директор Роскосмоса

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что космонавтика должна быть нацелена на воссоздание условий выживания людей на Земле.

"Мое мнение: космонавтика - великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки ее оголтелой эксплуатации варварским капитализмом", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Также целью космонавтики должно быть обеспечение связанности мировых культур, развитие коммуникаций между континентами и народами, понимание человечеством своей связанности и единой судьбы", убежден глава Роскосмоса.

Так Рогозин отреагировал на мнение французского астрофизика Луи д’Эндеркура, который отметил, что идея Илона Маска о скорой колонизации Марса не имеет под собой научных оснований, поскольку Красная планета совершенно непригодна для жизни, пишет Le Monde.

Ранее Илон Маск высказал мнение, что SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс до 2030 года. При этом главная проблема, как дал понять предприниматель, не в доставке людей на планету, а в создании на ней самодостаточной базы. Маск и ранее отмечал трудность задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты. Сами полеты к ней он тем не менее считал возможными уже через шесть лет или даже четыре года.

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