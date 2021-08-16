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В США на учениях российского спецназа разглядели типичное явление авторитаризма

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На ролике Минобороны России, опубликованном на YouTube, можно разглядеть типичное явление авторитаризма, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание обратило внимание на видео, где «военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Узбекистан приступили к боевому слаживанию для выполнения учебно-боевых задач на горном полигоне Термез в Сурхандарьинской области». «Подразделения спецназа двух стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель», — сообщается в подписи к ролику.

В Popular Mechanics заметили, что в ходе учений спецназовцам приходится преодолевать охваченные огнем препятствия.

«Сухопутные войска России обычно не тренируются с пылающими преградами, в отличие от других стран и транснациональных группировок. В западных странах — точно нет. Чем авторитарнее нация или группа, тем больше вероятность, что в их обучении будет огонь. Эта практика особенно распространена на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», — уверяет журнал.

Издание допускает, что «российский спецназ, отправленный в Узбекистан, вероятно, получил больше, чем ожидал, когда появился на этих военных учениях».

В августе обозреватель Джон Россомандо в своей статье для The National Interest написал, что США сейчас являются «бумажным тигром», каким была Франция до вторжения гитлеровской Германии. «Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны», — резюмировал он. По его словам, американские генералы и адмиралы до сих пор придерживаются тактики и стратегии прошлого века.


Иван Потапов

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Военные учения
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