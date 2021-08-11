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США предрекли «худшее военное поражение» со времен Второй мировой войны

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Источник изображения: Фото: Romeo Ranoco / Reuters

США предрекли «худшее военное поражение» со времен Второй мировой войны. Об этом заявил обозреватель Джон Россомандо в своей статье для The National Interest.

Как отметил Россомандо, Соединенные Штаты сейчас являются «бумажным тигром», каким была Франция до вторжения гитлеровской Германии. «Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны», — резюмировал он. По его словам, американские генералы и адмиралы до сих пор придерживаются тактики и стратегии прошлого века.

Эксперт объяснил, что если США не примут меры по реформированию цепочки управления Вооруженными силами, то в конфликте с Китаем они потерпят разгромное поражение, как во время Филиппинской операции 1941-1942 годов. Он добавил, что Китай сегодня наращивает военную мощь и не боится Вашингтона, а «политизированный и близорукий Пентагон погряз в бюрократии».

Ранее обозреватель The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец. По его мнению, об этом свидетельствует то, что американские военные не смогли добиться своих целей в многолетних операциях в Афганистане и Ираке, слабо ответили России после событий в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м. Также Кацу кажется признаком упадка уступка Москве, Анкаре и Тегерану инициативы в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и на севере Африки, на которую пошел Вашингтон.


Марина Совина

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