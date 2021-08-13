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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что космонавты уже год готовятся к работе с новыми модулями МКС

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Универсальный узловой модуль "Причал" — один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия"
Универсальный узловой модуль "Причал" — один из планируемых модулей российского сегмента Международной космической станции, разрабатываемый ракетно-космической корпорацией "Энергия".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Специалисты изучают МЛМ "Наука" и узловой модуль "Причал", отметил космонавт Олег Артемьев

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Члены отряда космонавтов уже год серьезно тренируются для дальнейшей работы с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" и узловым модулем "Причал". Об этом сообщил ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

"Плотно тренировки идут в течение года не только с МЛМ, но и с узловым модулем", - сказал он.

При этом Артемьев добавил, что сам занимается подготовкой к работе с модулем "Наука" в течение 12 лет.

"Все члены отряда космонавтов видели вживую этот модуль, когда он находился еще на земле. Была так грамотно спланирована подготовка, что каждый космонавт смог побывать на объекте перед его стартом и увидеть конструкцию снаружи и изнутри", - продолжил он.

Сейчас точная крупногабаритная копия "Науки" установлена в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Из действующих членов отряда космонавтов восемь человек участвовали в ее испытаниях, моделируя выходы в открытый космос, связанные с проведением работ с модулем.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
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