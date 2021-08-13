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ТАСС

Командующий армией ЮВО заявил, что активность НАТО над Черным морем возросла в три раза

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Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем
Самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

С начала 2021 года авиация альянса выполнила более 560 полетов над морем, отметил Николай Гостев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Разведывательная авиация НАТО в текущем году почти в три раза увеличила интенсивность полетов в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Об этом в четверг в интервью газете "Военный вестник юга России" рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев.

"Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря. Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных "партнеров" в Южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году - около 530, а с начала этого года уже более 560", - процитировало Гостева издание.

Командующий добавил, что к самолетам-разведчикам и беспилотникам США присоединялись самолеты Франции, а также тактическая авиация объединенных вооруженных сил НАТО.

"Не один их пролет не остается незамеченным, средства противовоздушной обороны объединения круглосуточно следят за такими полетами, мы своевременно на них реагируем, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы", - отметил командующий. По словам Гостева, дежурные по ПВО истребители армии с начала текущего года 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения зарубежных самолетов.

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