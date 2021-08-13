Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124

Российский перспективый авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК ТА), который должен заменить самолеты Ан-124 «Руслан» украинского производства, необходим для перевозки, в частности, бронетехники, созданной на платформе «Армата», самоходных артиллерийских орудий, ракетных пусковых установок, реактивных систем залпового огня, противотанковых боевых машин «Спрут-СД» и истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, пишет «Военно-промышленный курьер».

В издании раскрыли возможные ключевые тактико-технические характеристики ПАК ТА.« Длина фюзеляжа 57,6 метра, высота 19,9 метра, размах крыла 68,5 метра, объем грузового отсека 1000 кубометров. При взлетной массе в 250 тонн самолет должен брать 80–120 тонн полезной нагрузки, иметь потолок 12 тысяч метров, вовсе не сверхзвуковую — 820–850 километров в час — скорость и дальность порядка 12 тысяч километров», — говорится в публикации.

Согласно еженедельнику, «в качестве силовой установки планируется использовать четыре двухконтурных турбореактивных двигателя ПД-30 или два новых, созданных на базе ПД-14, силовых агрегата тягой не менее 20 тонна-сила каждый».

В июле первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой заявил, что по своим характеристикам российский ПАК ТА превзойдет украинский Ан-124 «Руслан».

В июле 2018 года член Общественного совета при Минобороны, директор Центр анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

Иван Потапов