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РИА Новости

Министр обороны Армении Карапетян: переходим с Россией на беспрецедентно высокий уровень отношений

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Аршак Карапетян во время встречи в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Аршак Карапетян во время встречи в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что военно-политические отношения Еревана и Москвы переходят на беспрецедентно высокий уровень, сообщили в пресс-службе армянского военного ведомства в среду.

"Карапетян заявил об интенсивных реформах, проводимых в Армении в сфере обороны, поблагодарив российского коллегу за всестороннюю поддержку, оказываемую в этом направлении. Министр подчеркнул, что сегодня армяно-российские военно-политические отношения находятся в стадии перехода на беспрецедентно высокий уровень", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что министры обороны двух стран достигли ряда важных договоренностей по предстоящим программам сотрудничества.

Отмечается, что в ходе встречи Карапетян рассказал Шойгу об оперативной обстановке на границе Армении с Азербайджаном, подчеркнув посреднические усилия Российской Федерации в мирном урегулировании ситуации.

"Карапетян заявил, что Армения привержена установлению прочного мира в регионе, продолжению переговоров в этом направлении, в то же время не потерпит оккупации своих приграничных районов, примет все необходимые шаги по восстановлению территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Министр обороны Армении также поблагодарил Россию за миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, отметив, что усилиями российских миротворцев восстановлена мирная жизнь в Карабахе, обеспечена бесперебойная связь с Арменией.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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