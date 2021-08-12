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Naked Science

Ракету от SpaceX снова выбрали для запуска миссии на Луну

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Источник изображения: naked-science.ru

Компания Intuitive Machines выбрала ракету-носитель Falcon 9 для запуска на Луну своей третьей миссии — IM-3. До этого созданные компанией Илона Маска носители избрали для миссий IM-1 и IM-2.

Разработчик коммерческих посадочных модулей компания Intuitive Machines запустит свою третью лунную миссию при помощи носителя Falcon 9.

IM-3 стартует в 2024 году. Посадочный модуль Nova-C доставит на поверхность Луны до 130 килограммов полезных грузов. Представитель компании Джош Маршалл отметил, что Intuitive Machines пока не определилась с местом посадки.

Ранее компания выбрала SpaceX для миссий IM-1 и IM-2, запуск которых запланирован на первый и четвертый кварталы 2022 года соответственно.

Intuitive Machines — частная американская компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Ее основали в 2013-м.

Отметим, что SpaceX все чаще связывают с освоением спутника Земли. Ранее стало известно, что Счетная палата США отклонила жалобы компаний Blue Origin и Dynetics на выбор лунного посадочного модуля от SpaceX. Таким образом, если ничего не изменится, астронавтов на лунную поверхность доставит Starship HLS.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
Луна
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