МИД назвал заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационными

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационны и не отвечают коренным интересам народа, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее вице-премьер - министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников предложил развернуть средства ПВО США на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты вице-премьер отметил, что Киев обеспокоен якобы имеющимися намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие в Крыму. Резников также призвал усилить санкции против компаний, которые задействованы в реализации проекта "Северный поток 2", и не допустить его запуска.

"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть – а именно доказательством провокационной политики Украины и в регионе, в отношении России", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

"Основной целью или основной сутью политики в регионе, которую выстраивает коллективный Запад, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, является так называемая попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту в контексте нашей страны. Вот это еще одно очень веское доказательство, так сказать, наших тезисов. Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались", - добавила она.

Захарова отметила, что подобные заявления Киева отвечают интересам той части лоббистской группировки коллективного Запада, которая выступает за дестабилизацию ситуации на Украине в контексте российского фактора.