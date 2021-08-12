В США признали российский танк самым успешным в мире

Российский Т-90С стал одним из самых успешных экспортных оборонных продуктов России и, возможно, остается самым коммерчески успешным экспортным танком своего времени, признает американский журнал The National Interest.

«Танк, который впоследствии стал Т-90, задумывался как глубокая модернизация Т-72, получившего название Т-72БУ. Этот танк был незамедлительно переименован в Т-90 — маркетинговое решение, призванное подчеркнуть глубину его модернизации, — и принят на вооружение в 1992 году», — отмечает издание.

Журнал напоминает, что базовый Т-90 имеет массу 48 тонн, оснащен двигателями В-84МС, развивает скорость до 60 километров в час и способен пройти до 550 километров. Основными отличиями Т-90 от Т-72 в публикации называются сварная композитная броня, защищающая зону башни, система встроенной динамической защиты «Контакт-5» и комплекс электронно-оптической активной защиты «Штора-1».

Издание отмечает, что по шасси Т-90 напоминает Т-72, а по вооружению — Т-80. В частности, Т-90 оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М, противотанковыми управляемыми ракетами 9М119М «Рефлекс» и 12,7-миллиметровым пулеметом НСВ-12,7 «Утес».

«Многие из этих характеристик существенно изменились в последующие десятилетия с появлением многочисленных вариантов танка, в немалой степени вызванных устойчивым потоком зарубежного спроса», — пишет The National Interest.

В июне в «Уралвагонзаводе» назвали Т-90С самым коммерчески успешным основным боевым танком в мире.

В мае журнал The National Interest перечислил четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

Иван Потапов