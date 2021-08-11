Более 1,6 тысячи объектов уже построено в 2021 году в интересах ВС РФ

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В Минобороны РФ в 2021 году уже завершено строительство 1642 объектов, сообщила в ходе Единого дня приемки военной техники руководитель департамента строительства военного ведомства Марина Балакирева.

"В соответствии с утвержденным перечнем объектов капитального строительства в интересах Вооруженных сил Российской Федерации в 2021 году предусмотрен ввод в эксплуатацию трех тысяч зданий и сооружений", - сказала она. По ее словам, "завершено строительство 1642 объектов различного назначения общей площадью более 850 тысяч квадратных метров".

Балакирева отметила, что приоритетным направлением деятельности военно-строительного комплекса Минобороны России остается обустройство инфраструктуры, обеспечивающей постановку на боевое дежурство вооружения, поступающего в рамках Государственной программы вооружения.

По ее данным, в первом полугодии в интересах сил и средств ядерного сдерживания введено в эксплуатацию 314 зданий и сооружений. В плановом порядке построены объекты парковых зон и технических территорий подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Козельске и Тейкове.

Одновременно реализуются мероприятия по строительству объектов специального назначения РВСН, что позволит в этом году обеспечить постановку на боевое дежурство установок стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях, а также строительную готовность пунктов постоянной дислокации подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в Новосибирской области и Республике Марий Эл.

В интересах Космических войск в рамках создания Системы контроля космического пространства завершено строительство сооружений Западного командного пункта для проведения предварительных испытаний оборудования с постановкой его на боевое дежурство в этом году. Для безопасности восточного воздушного направления в Амурской области высокими темпами продолжаются работы по созданию инфраструктуры отдельного узла загоризонтного обнаружения воздушных целей.