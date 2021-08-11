Второй полк МБР с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в РВСН к 2023 году

Первый полк стратегических ракетных комплексов заступит до конца года, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) к 2023 году. Об этом сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко в ходе единого дня приемки военной продукции.

"В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", - доложил он министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Первый полк стратегических ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство до конца года, сообщил Черевко.

"В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард", - доложил он министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года", - уточнил он.

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.