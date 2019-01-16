Стало известно о сроках появления полка "Авангардов" в ВС РФ

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о сроках формирования нового подразделения в составе Вооружённых сил страны. Речь идёт о начале развёртывания ракетного полка, на вооружении которого будут стоять новейшие гиперзвуковые стратегические ракетные комплексы "Авангард". Ракетный полк с вооружением в виде грозных "Авангардов" в составе Вооружённых сил России будет сформирован уже в текущем году.

Источник изображения: YouTube

Сергей Шойгу отметил, что создание такого полка позволит продолжить совершенствование и укрепление боевого потенциала СЯС (стратегических ядерных сил).

Напомним, что ракетный комплекс "Авангард" прошёл все необходимые испытания. Уникальность комплекса не только в скорости его боевой части, но и в невероятной маневренности. Всё это позволяет "Авангарду" прорывать любую противоракетную оборону, как существующую, так и перспективную.

Ранее было заявлено, что боевой блок гиперзвукового стратегического ракетного комплекса набрал скорость в 27 М (27 скоростей звука) и успешно поразил цель на удалении от стартовой площадки в несколько тысяч км.

Отдельные западные партнёры, называющие себя "военными экспертами", никак не могут смириться с тем, у "отсталой России – страны бензоколонки с разорванной в клочья экономикой" появилось мощнейшее оружие, которое действительно не имеет аналогов за рубежом. А ведь ещё несколько месяцев назад многие рассуждали, что всё это "блеф Кремля" и "мультики" для внутреннего потребления.