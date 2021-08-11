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ЦАМТО

Минск заинтересован в получении из России ЗРС С-400

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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

ЦАМТО, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в получении из России ЗРС С-400 и уверен, что республика их получит.

"Очень правильно поднят вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед президентом России, о том, чтобы (купить) по какой-то сходной цене, в кредит. Потому что таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику Беларусь… С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более, что мы сэкономили на АЭС приличные деньги", – заявил А.Лукашенко 9 августа в ходе "Большого разговора с президентом", который транслировали в прямом эфире белорусские телеканалы.

По его словам, часть сэкономленных средств при строительстве БелАЭС можно будет направить на приобретение в России вооружений, в том числе ЗРС С-400.

"Останутся деньги, там идет речь о сумме от 300 до 500 млн. долл., это по внутрироссийским ценам приличное количество военно-технического оборудования, в том числе С-400", – цитирует А.Лукашенко агентство "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
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