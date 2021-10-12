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Преимущества залогового кредитования

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Потребительские кредиты пользуются большой популярностью у населения. Люди не желают прятать свои мечты в долгий ящик и предпочитают сделать покупку сразу, несмотря на то, что приходится взять взаймы. Такое кредитование бывает обеспеченным и необеспеченным. Если кредит дается под залог – это обеспеченный займ. Казалось бы, такой тип больше выгоден для кредитора, но это не совсем так. Разберемся с особенностями и преимуществами займов под залог недвижимости и автомобиля.


Что нужно знать о залоговом кредитовании

Чаще всего в качестве залога выступают недвижимость (жилые и нежилые помещения, земельные участки), автомобили, другие виды имущества. После оформления кредита заемщик по-прежнему является владельцем имущества. Такой займ наделяет финансовую организацию правами взыскания по обеспечению, если заемщик не выполняет обязательства по договору. В большинстве случаев стоимость залога существенно выше величины кредита. Как правило, разница составляет 40-50%.

Специалист сервиса залогового кредитования Credeo.ru - Светлана Александрова:

Кредиторы отдают предпочтение именно займам под залог по понятным причинам: им выгоднее иметь гарантии возврата денег. Такой договор считается более надежным для займодателя, но и заемщик при подобных условиях может получить сумму больше. Кроме того, процентная ставка, как правило, в таких случаях ниже, ведь риск невозврата средств существенно снижается.

Преимущества залогового кредитования

Обеспечивая кредит залогом, заемщик несет некоторые риски. Если у него возникнут проблемы с выплатой задолженности и процентов по кредиту, кредитор обратится в суд с взысканием по залогу. Несмотря на это, обеспеченные займы обладают целым рядом преимуществ. Рассмотрим основные плюсы.

  • Более выгодная процентная ставка по кредиту. В большинстве случаев залоговое кредитование имеет процентные ставки в 1,5-2 раза ниже, чем обычные потребительские кредиты.
  • Сроки выплаты займов. Период кредитования под залог часто бывает довольно большим. Так, если в качестве обеспечения выступают машины, квартиры, земельные участки, можно получить займ сроком до семи лет. Тогда как срок необеспеченного кредитования бывает значительно меньше. Наиболее выгодным и с большим сроком является кредитование под залог жилья.
  • Сумма займа – также немаловажный аспект. При наличии обеспечения как гарантии возврата кредита можно рассчитывать на наибольшую сумму кредитования. Кредитная карта сегодня доступна каждому без всяких гарантий, но с ее помощью можно покрыть лишь мелкие траты и покупки. Кредит под залог – совершенно другой уровень, ведь сумма займа по сравнению с кредиткой здесь выше в несколько раз.

Нюансы кредитования под залог

Безусловно, в залоговом кредитовании есть и подводные камни. Но эти особенности в основном не отличаются от проблем с необеспеченными потребительскими кредитами. Прежде всего, речь о регулярных платежах, которые после подписания кредитного договора становятся обязанностью заемщика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует уточнить требования финансовой организации по необходимым документам и процедурам при кредитовании. Нужно учитывать возможные дополнительные расходы на оценку квартиры или другого имущества, страхование, государственные пошлины, стоимость банковских услуг и пр. И, конечно, не стоит забывать, что при отсутствии платежей кредитор может взыскать залоговое имущество в судебном порядке.

Какое решение принять?

Решить, пользоваться возможностями залогового кредитования или нет, может только сам заемщик, исходя из личной ситуации, необходимой сумы кредита и наличия обеспечения. Кредит под залог несет меньше рисков для кредитора, в этом случае у него появляются гарантии возврата денежных средств. Но и заемщику такой займ может быть выгоднее, если учитывать преимущества залогового кредитования.

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