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ТАСС

В NASA ожидают информацию о причинах инцидента с "Наукой" в течение двух-трех недель

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: © Олег Новицкий/ГК "Роскосмос"

В управлении подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с российскими коллегами

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Окончательная информация по инциденту с внештатным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с Международной космической станцией (МКС) будет доступна через две-три недели. Такую оценку дал в понедельник руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими российскими коллегами среди прочего по линии центров управления полетами. Так что работа идет, но пока что-то говорить рано. Мы сможем сообщить что-то конкретное через две-три недели", - сказал он в ответ на вопрос, когда будет объявлено о причинах инцидента.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели "Науки" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала. Расследование причин инцидента ведет Роскосмос. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее сообщил, что двигатели модуля включились из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления.

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