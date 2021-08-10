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Naked Science

Новый российский модуль для МКС доставили на Байконур

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Источник изображения: naked-science.ru

На космодром доставили узловой модуль «Причал». Уже осенью он должен отправиться к Международной космической станции.

О прибытии нового модуля для МКС на космодром Байконур сообщил ТАСС. «Причал» доставили в ночь на понедельник. Транспортные контейнеры перевезли на территорию монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Вскоре специалисты начнут выгружать наземное испытательное оборудование и корабль с модулем. Затем начнется подготовка к старту, который, если ничего не изменится, состоится в ноябре.

Новый модуль хотят пристыковать к гермоадаптеру «Науки». Благодаря «Причалу» можно будет расширить стыковочные возможности станции. Это касается в том числе нового российского пилотируемого корабля «Орел», первый полет которого может состояться в 2023 году. Пилотируемый старт корабля ожидают в середине этого десятилетия.

Самым знаковым событием для российской космической индустрии последнего времени стал долгожданный запуск к МКС нового модуля «Наука». Несмотря на все трудности, он успешно пристыковался.

Стыковка модуля «Наука» к МКС

Источник изображения: Роскосмос

Впереди — интеграция модуля в состав станции и начало работы. Эксплуатационный ресурс «Науки» заложили до конца 2027-го, однако допускают его продление.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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