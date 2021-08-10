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ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" будет передана в состав ВМФ в ноябре 2021 года

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Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России
Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

ЦАМТО, 9 августа. ДЭПЛ проекта 636.3 "Магадан" будет принята приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в состав ВМФ в ноябре 2021 года после завершения всех этапов государственных испытаний.

Подводная лодка "Магадан" относится к серии подводных лодок проекта 636.3 строящихся на АО "Адмиралтейские верви" для пополнения Подводных сил Тихоокеанского флота.

Ранее, 2 августа текущего года, были завершены заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан", построенной на Санкт-Петербургском предприятии АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Экипаж подводной лодки и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей" успешно справились с задачей. Об этом доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

Морская часть заводских ходовых испытаний ДЭПЛ "Магадан" проведена в 2 этапа в морских полигонах Балтийского флота. На первом этапе выполнены задачи вывески и кренования, проведены измерения уровня шума, замеры магнитных полей корабля. На втором этапе испытаний в полигонах подводная лодка прошла скоростные, маневренные и глубоководные испытания. Проверено функционирование гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, энергетической установки и систем обеспечения жизнедеятельности подводной лодки. ДЭПЛ "Магадан" успешно выполнила все запланированные погружения, в том числе глубоководные. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническими характеристиками, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

ДЭПЛ "Магадан" – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 26 марта текущего года в высокой (91%) степени готовности. Подводная лодка была заложена 1 ноября 2019 года.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
ТОФ
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