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ТАСС

Более 10 самолетов и вертолетов из РФ задействовали в учениях на границе с Афганистаном

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Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

На основном этапе учений летчики выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно-бомбовых ударов по мишеням, имитирующим скопление живой силы и техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Более 10 самолетов и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) будет задействовано в совместных учениях России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа в понедельник.

"В практических действиях задействованы звено штурмовиков Су-25, ударные вертолеты Ми-24, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различных модификаций. На основном этапе учений летчики выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесению ракетно-бомбовых ударов по мишеням, имитирующим скопление живой силы и техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экипажи транспортно-десантных вертолетов обеспечат высадку тактического десанта, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов условного противника.

Ранее в округе отмечали, что учения проводятся на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

На учениях Россия, Таджикистан и Узбекистан отработают практические действия по уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и охране объектов. Всего задействовано 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляют подразделения 201-й военной базы. Учения продлятся до 10 августа.

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