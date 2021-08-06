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Известия.ru

Мексика обвинила оружейников США в продаже своей продукции наркокартелям

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Германский телеканал Das Erste сообщил, что Мексика подала в суд на производителей оружия в США. Американские компании обвинили в продвижении продажи своей продукции наркокартелям. Дизайн некоторым изделиям выбирают так, чтобы они понравились бандам. 70% контрабандного оружия в Мексику поставляется из США. В 2019 году из незаконного оружия убили 17 тыс. человек. Мехико требует от компаний усилить контроль над продажами, передает телеканал «Известия». Нанесенный ущерб мексиканское правительство оценило в $10 млрд.

Германский телеканал Das Erste сообщил, что Мексика подала в суд на производителей оружия в США. Американские компании обвинили в продвижении продажи своей продукции наркокартелям. Дизайн некоторым изделиям выбирают так, чтобы они понравились бандам. 70% контрабандного оружия в Мексику поставляется из США. В 2019 году из незаконного оружия убили 17 тыс. человек. Мехико требует от компаний усилить контроль над продажами, передает телеканал «Известия». Нанесенный ущерб мексиканское правительство оценило в $10 млрд.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Мексика
Россия
США
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2 комментария
№1
06.08.2021 08:20
Все верно



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Удалено / По просьбе автора
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