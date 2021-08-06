«Ясень» ядерного щита, лодки как пирожки и два хорошо, а четыре – надежней

Строительство подводных кораблей сокращают почти на год

Атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» вернулась в Северодвинск после первого выхода в Белое море. Это третья из построенных и первая серийная субмарина новейшей серии атомных многоцелевых ударных АПЛ нашего флота. Корабль провел в море почти месяц. В конце этого года, по словам главы судостроительного предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаила Будниченко, лодка будет передана Военно-морскому флоту.

Впрочем, интересно совсем другое. В начале прошлого месяца командование Северного флота сообщало о проведении учений в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. На запредельную глубину в 500 м было отправлено «несколько типов подводных лодок для проведения специального учения по испытанию систем вооружения», сообщила пресс-служба объединения. О каких именно кораблях и лодках шла речь, военные умолчали, но наблюдательные блогеры отметили, что накануне Северодвинск покинули носитель глубоководного ядерного дрона «Посейдон» атомоход проекта 09852 «Белгород» и многоцелевой «Новосибирск».

Ясности до сих пор нет, но есть гипотезы. «Белгород» – первая и единственная лодка своего проекта. Ее создали благодаря перестройке АПЛ проекта 949 «Антей». В ходе модернизации вместо ракетного отсека сверхзвуковых крылатых ракет П-700 «Гранит» был врезан новый 30-метровый отсек. По словам представителей промышленности, в нем располагается специальное оборудование: шлюзовые камеры для перехода моряков в глубоководные аппараты, а также выхода водолазов. В результате размер «Антея» увеличился с первоначальных 154 до 184 м. Это на 11 м больше, чем у самой большой атомной подводной лодки, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса, 941 проекта «Тайфун».

«Белгород» носитель оружия «Судного дня» – дрона «Посейдон». О существовании этой системы впервые сообщил в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Ядерную торпеду часто сравнивают с творением академика Дмитрия Сахарова торпедой Т-15. Автономная машина была способна пересечь Атлантику, лечь на грунт и в нужный час произвести термоядерный ядерный взрыв, который буквально бы смыл Америку с географической карты в океан.

Наличие похожей системы вооружения делает АПЛ «Белгород» стратегическим носителем наравне с подводными лодками 667 БДРМ и 955 проектов. На первой стоят баллистические ракеты «Синева/Лайнер», вторые – носители новой «Булавы». При этом каждый выход «стратегов» сопровождается эскортом многоцелевых субмарин, которые, словно телохранители, должны обеспечить кораблям выполнение боевой задачи в любых условиях. АПЛ «Новосибирск» из той же серии. При этом крайне интересны слова главкома Военно-морского флота адмирала Николая Евменова, произнесенные на церемонии спуска на воду очередного «Ясеня» – «Красноярск» и цитируемые ТАСС: «Подводные лодки серии, построенные по проекту «Ясень-М», способны защищать интересы нашей Родины в любой точке Мирового океана, в том числе и в Арктике. Это надежный ракетно-ядерный щит нашей Родины».

«Ракетно-ядерный щит» – ключевое понятие. В российско-американских отношениях в области сокращения ядерного оружия есть один существенный провал – тактические ядерные боеприпасы. Президент Джозеф Байден, подписав продление с Москвой договора СНВ-3, касающегося стратегических ракет и боезарядов, не учел глобальность проблемы. Тактические боеголовки для авиационных, корабельных ракет, торпед и мин не посчитаны и никак не регулируются.

Американцы и сами грешат тем, что продвигают идею локального использования ядерных зарядов пониженной мощности. Например, оснастить подводный флот боеголовками W76–2. Ими уже оснащены одна или две из 24 баллистических ракет Trident II, размещенных на 14 американских атомных стратегических подводных лодках класса Ohio. Мощность каждой из «малюток» около пяти килотонн. Это около четверти от возможностей ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

В Пентагоне уверены, что развертывание этих боезарядов на стратегических носителях позволит «эффективнее сдерживать Россию» и не дать ей «использовать собственный потенциал тактического ядерного оружия». Кажется, адмирал Николай Евменов дал куда более развернутый ответ на этот вопрос: «Ясени» – носители крылатых ракет большой дальности «Калибр», сверхзвуковых противокорабельных «Оникс» и в перспективе гиперзвуковых «Циркон». Первый пуск «Циркона» из подводного положения, по данным ТАСС, должен состояться до конца этого месяца.

Фоном к сказанному могут быть слова главы ОСК Алексея Рахманова, произнесенные на церемонии вывода из цеха АПЛ «Красноярск» на «Севмаш»: «Перед руководством предприятия поставлена задача сокращения сроков строительства серий подводных лодок приблизительно на 9–14 месяцев. Это непростая задача, и, наверное, не на следующем серийном номере она будет достигнута». В общем, ракетно-ядерные корабли начинают печь, как пирожки. В настоящий момент на стапелях «Севмаша» в разной степени готовности стоят еще пять «Ясеней»: «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Спасение утопающих сегодня в руках Минобороны. Региональный самолет Ил-114, выполнивший первый полет еще в 1999 году, похоже, подлечит заказчика. Первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Сергей Ярковой сообщил, что «в инициативном порядке» корпорация «думает в направлении создания четырехдвигательной машины». По его словам, это будет платформенное решение, которое позволит обеспечить расширенные возможности по сравнению со стандартным Ил-114. «Машина большей дальности и грузоподъемности, но максимально унифицированная с Ил-114–300», – отметил Сергей Ярковой.

Фактически речь идет об отсутствие заказов на гражданскую версию, бороться с франко-итальянским ATR-42/72, Bombardier Dash 8Q-400 нет сил. Поэтому подстроиться под военных, пусть и с четырех двигательной машиной, партией из возможно 50 штук, манна небесная. Тем более, что служащие уже поле полувека противолодочные Ил-38 надо менять. Вот и весь маркетинг.