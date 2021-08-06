Армия США испытала беспилотный «танк» стрельбой боевыми патронами

Сухопутные силы США испытывают беспилотный мини-танк Ripsaw M5. Среди прочего военные отработали ведение огня 30-миллиметровой пушкой и пулеметом.

Ведущие страны все активнее работают в направлении создания беспилотной бронетехники. Как стало известно, летом Армия США протестировала опытный Ripsaw M5 стрельбой.

Военные также продемонстрировали возможность управлять мини-танком с пульта, установленного внутри модифицированной боевой машины Bradley, подчеркнув потенциал для взаимодействия M5 с пилотируемыми платформами в будущем.

Ripsaw M5 Источник изображения: thedrive

Беспилотный «танк» оснастили боевым модулем от XM1296 Stryker Dragoon 8×8, имеющим 30-миллиметровое орудие XM813 со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом M240. Среди особенностей машины — широкие возможности по ведению разведки.

Напомним, в мае стало известно, что Россия приступила к постройке крупных боевых роботов, сравнимых по огневой мощи с танками. Один из вариантов предполагает оснащение робота модулем с 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Другой — установку 30-миллиметровых автоматических пушек.

А зимой сообщалось о начале испытаний в Европе прототипа беспилотной гусеничной наземной платформы Type-X. На ее основе могут создать полноценную боевую машину.