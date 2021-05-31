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Naked Science

Источники: Россия начала строить крупных боевых роботов, сравнимых по огневой мощи с танками и БМПТ

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Источник изображения: naked-science.ru

Согласно представленным данным, «Уралвагонзавод» начал строить опытные образцы ударного робототехнического комплекса «Штурм». Один из вариантов предполагает оснащение машины 125-миллиметровым орудием.

О начале строительства в России новых боевых роботов сообщили источники в ОПК. «В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3», — заявил один из них.

Второй источник отметил, что существуют варианты оснащения машин блоком реактивных огнеметов «Шмель», спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками, и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Одна из главных особенностей комплекса, которая отличает его от многих других робототехнических систем, — высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.

Благодаря широкому арсеналу вооружений робот сможет с большой эффективностью выявлять и подавлять долговременные огневые точки: речь идет в том числе о противотанковых расчетах, которые при сражении в городе представляют особую опасность для бронетехники. Этому в особой мере поспособствует укороченное орудие сниженной баллистики, которое будет эффективным при действиях с небольших дистанций.

По словам главного редактора издания «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, применять комплекс можно по-разному: как в составе боевых порядков подразделений, так и автономно, например для организации засад. При этом интеграцию таких систем в штатные структуры войск эксперт считает одной из важнейших задач в этом направлении.

Россия находится в числе мировых лидеров по разработке наземных боевых робототехнических систем. Один из самых известных комплексов такого рода — «Уран-9». Его создали для выполнения комбинированных боевых, разведывательных и контртеррористических задач. Робот вооружен 30-миллиметровой пушкой 2А72, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и двенадцатью реактивными огнеметами «Шмель-М».

«Уран-9»

Источник изображения: Звезда

В 2018 году стало известно, что российские специалисты создают принципиально новый танк, который сможет действовать в беспилотном режиме.

Российский штурмовой робот-танк

Источник изображения: Ivan O’Gilvi

Довольно далеко в этом продвинулись европейцы. Не так давно компания Milrem Robotics начала испытывать беспилотную гусеничную наземную платформу Type-X, прототип которой показали ранее.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Уран-9
Шмель-М
Штурм
Компании
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