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США планируют поставить Грузии новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 3 августа 2021 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Грузии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) новой партии переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, в составе 46 переносных пусковых установок (СLU) и 82 противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin, из наличия армии США. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 30 млн долл, включая учебное оборудование.

Боевая подготовка расчета американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin из состава 22-го пехотного батальона 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии на полигоне Вазиани, апрель 2021 года (с) кадр из видео министерства обороны Грузии

Со стороны bmpd напомним, что руководители министерства обороны Грузии ранее уже неоднократно заявляли, что Грузия в 2021 году намерена "в сотрудничестве со стратегическим партнером - Америкой" закупить дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin "для усиления возможностей противотанковой обороны".

Ранее в 2018 году Грузия также получила по линии FMS из наличия армии США первую партию ПТРК Javelin, включавшую 72 переносные пусковые установки СLU серии Block 1 (в том числе две для использования в качестве источника запчастей) и 410 противотанковых управляемых ракет Javelin, а также десять тренажеров BST и 70 учебных выстрелов, на общую сумму 75 млн долл. Также сообщалось, что дополнительная партия противотанковых управляемых ракет Javelin, причем нового производства, была доставлена в Грузию в 2020 году. Поставки ПТРК Javelin Грузии осуществляются в счет американского финансирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
2020-й год
Военные учения
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