Грузия хочет закупить ударные беспилотные летательные аппараты и дополнительные ПТРК Javelin

Как сообщил корреспондент газеты "ВЗГЛЯД" в Тбилиси, Грузия в 2021 году намерена "в сотрудничестве со стратегическим партнером - Америкой" закупить дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin "для усиления возможностей противотанковой обороны". Об этом заявил 22 декабря 2020 года исполняющий обязанности министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

Практический пуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом 11-го пехотного батальона 1-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии на полигоне Вазиани, 12.12.2020 (с) министерство обороны Грузии

Гарибашвили не уточнил, сколько "Джавелинов" дополнительно закупит Грузия. По его словам, в будущем году завершится процесс оснащения грузинских армейских подразделений американскими карабинами М4.

Ранее Грузия уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin ("Джавелин") - 410 ракет и 72 пусковые установки.

Ираклий Гарибашвили, выступая на парламентских комитетских слушаниях, заявил, что Грузия также закупит боевые и разведывательные дроны, не уточнив численность.

Необходимо усилить ПВО, заявил он, сообщив, что Грузия по контракту с Францией уже получила радары, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы системы "Мистраль".

Также продолжится сотрудничество с израильской компанией "Рафаэль"по модернизации ПВО страны.

В июне о том, что Грузия намерена дополнительно приобрести "Джавелины", сообщало министерство обороны республики.