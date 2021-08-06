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SpaceX собрала сверхтяжелую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor

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Источник изображения: Фото: @elonmusk

SpaceX собрала новую сверхтяжелую одноступенчатую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor, сообщает ArsTechnica.

В публикации говорится, что данное изделие получило обозначение Booster 4. «Это массивная ракета высотой примерно 70 метров и диаметром 9 метров. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов НАСА на Луну», — пишет издание.


Сборка велась на космодроме SpaceX в местности Бока-Чика (Техас). В настоящее время Booster 4 готовится к полету.

ArsTechnica напоминает, что в перспективе Super Heavy может получить 33 двигателя Raptor.

Согласно изданию, Booster 4 может получить вторую ступень — Ship 20, выступающую прототипом космического корабля Starship. Сборка Ship 20, как пишет ArsTechnica, почти завершена.

В июле SpaceX сообщила, что построила сотый двигатель Raptor.

В феврале 2019 года глава SpaceX Илон Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor, заявив, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180. На это главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что для метановых двигателей, к которым относится Raptor, «такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся».

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Saturn V
РД-180
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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