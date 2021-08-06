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Конструктор украинского «Антонова» признал видимость F-35 российскими РЛС

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / globallookpress.com

Украине на замену устаревающих советских истребителей МиГ-29 и Су-27 лучше всего подходит американский F-15EX Eagle II, а не американский F-35 Lightning II, который «видят» российские радиолокационные станции (РЛС), заявил в интервью Defense Express бывший президент и бывший главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось.

По его мнению, модернизация МиГ-29 и Су-27 не имеет смысла, поскольку требует новых запчастей, покупка или самостоятельное производство которых «никоим образом не создает новые возможности и способности». По его мнению, уже после 2035 года данные самолеты могут стать «музейными экспонатами».

Лось признал, что Украине вряд ли нужны американские F-35 Lightning II, поскольку российские РЛС «видят» стелс-самолеты. «Мы должны понимать — F-35 в Украине не приживется. Даже когда мы станем членами НАТО. Потому что мы — на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», — заявил бывший конструктор.

По его словам, на замену МиГ-29 и Су-27 Украине следует выбрать американский F-15EX Eagle II. Лось отметил, что данный самолет является настоящим «воздушным магазином», способным переносить 24 единицы тяжелого вооружения и действовать с дальних расстояний.

Бывший конструктор добавил, что целеуказание F-15EX Eagle II мог бы обеспечивать F-35 Lightning II. «Украина сама по себе эту задачу реализовать не может. Однако вместе с Польшей и странами Балтии создание единой системы противовоздушной обороны — вполне реальная задача», — допустил бывший президент «Антонова».

В марте военный обозреватель Антон Лавров заявил, что гипотетическую закупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin «можно только приветствовать». Таким образом он прокомментировал планы Командования воздушных сил Украины, представленные в марте, предполагающие желание в неназванные сроки приобрести F-35 Lightning II.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Eagle II, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.


Иван Потапов

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