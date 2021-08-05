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Naked Science

Илон Маск показал готовую первую ступень Starship

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Источник изображения: naked-science.ru

SpaceX установила 29 метановых двигателей Raptor на Super Heavy — первую ступень космической системы Starship. Теперь она собрана и вскоре может быть использована для первого орбитального теста.

Компания Илона Маска продолжает подготовку к орбитальным испытаниям Starship. Как стало известно, SpaceX собрала первую ступень Super Heavy B4, отправив ее на стартовую площадку.

Инженеры установили на ступень 29 двигателей Raptor и четыре решетчатых руля. Таким образом, можно говорить о ее высокой степени готовности.


Первая ступень Starship / ©Elon Musk/Twitter

Известно также об активной подготовке корабля Starship S20, который запустят с помощью ускорителя. На обтекатель установили верхние крылья и начали покрывать аппарат теплозащитными плитками. Вскоре две части системы должны состыковать.

Согласно планам, ускоритель Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе. Космический корабль выйдет на орбиту и затем приводнится в Тихом океане.

Первая ступень Starship

Источник изображения: Elon Musk/Twitter

За последний год компания Илона Маска провела целый ряд летных испытаний прототипов Starship, включая как удачные и частично удачные, так и полностью неудачный тест Starship SN11 в марте.

Ключевые испытания состоялись 5 мая. Тогда при помощи трех двигателей Raptor прототип Starship успешно оторвался от стартового стола, поднялся на высоту десяти километров, совершил переворот в горизонтальное положение в апогее и начал снижение до 500 метров. После перехода в вертикальное положение он успешно сел.

Таким образом, SpaceX провела первые удачные высотные тесты прототипа. Строго говоря, мартовские испытания Starship SN10 тоже можно считать успешными: прототип взлетел и приземлился. Правда, вскоре после посадки произошел взрыв, который полностью его разрушил. По словам Маска, причиной аварии демонстратора технологий космической системы стало попадание гелия в двигатель.

Посадка и взрыв SN10 / ©youtube

Концептуально Starship представляет собой пилотируемую космическую систему многоразового использования. Масса выводимой на низкую опорную орбиту нагрузки — более 100 тонн. Возможности системы позволят проводить экспедиции к Луне, Марсу и, возможно, другим объектам нашей системы.

На базе Starship компания Маска создаст лунный посадочный модуль Starship HLS, который станет частью амбициозной программы «Артемида». Ее цель — вернуть астронавтов на Луну (в будущем на поверхности спутника могут построить долговременную базу). Детально ознакомиться с концепцией программы можно в нашем материале.

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