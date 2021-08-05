Форум "Армия-2021" пройдет в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с 26 по 28 августа

На площадках развернут выставочные кластеры предприятий оборонно-промышленного комплекса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на трех площадках Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье, на Урале и в Сибири с 26 по 28 августа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Мероприятия состоятся на полигоне Рощинский в Самарской области, военном аэродроме Толмачево в Новосибирской области и полигоне Свердловский в Екатеринбурге. В рамках форума посетителям будут продемонстрированы современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировка военнослужащих видов и родов войск ВС РФ. На площадках мероприятия будут развернуты выставочные кластеры предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отмечается в документе.

В пресс-службе уточнили, что на площадке в Екатеринбурге впервые представят реконструкции крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Яссо-Кишиневской и Смоленской операций, Курской битвы.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.