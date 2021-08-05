Войти
ТАСС

Форум "Армия-2021" пройдет в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске с 26 по 28 августа

395
0
0
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

На площадках развернут выставочные кластеры предприятий оборонно-промышленного комплекса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на трех площадках Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье, на Урале и в Сибири с 26 по 28 августа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

"Мероприятия состоятся на полигоне Рощинский в Самарской области, военном аэродроме Толмачево в Новосибирской области и полигоне Свердловский в Екатеринбурге. В рамках форума посетителям будут продемонстрированы современное и историческое вооружение, экспозиции военной и специальной техники, а также экипировка военнослужащих видов и родов войск ВС РФ. На площадках мероприятия будут развернуты выставочные кластеры предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отмечается в документе.

В пресс-службе уточнили, что на площадке в Екатеринбурге впервые представят реконструкции крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Яссо-Кишиневской и Смоленской операций, Курской битвы.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.09.2019
В Киргизии состоялось 20-е заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств-участников СНГ
13.09.2017
Генштаб ВС РФ заявил об усилении террористической опасности на южных границах СНГ
25.07.2017
Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017
18.08.2016
Цель будет общей
20.06.2016
Подготовка к Армейским международным играм выходит на финишную прямую
20.07.2015
Военную технику КНР доставили к местам проведения Армейских международных игр в РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы