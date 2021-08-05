Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева (Главред, Украина)

У читателей украинского издания вызвал удивление пафосный заголовок статьи о якобы принятом ЕС и США «мощном решении» в поддержку вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Оказывается, речь идет о заявлении главы комитетов по иностранным делам 11 стран. Кто эти люди, спрашивают читатели.

Северный поток-2 — это геополитический проект, который несет угрозу безопасности Украины, ЕС и США, считают парламентарии 11 государств.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко, председатель комитета сената США по иностранным делам Боб Мендес, а также их коллеги из Великобритании, Ирландии, стран Балтии, Польши и Чехии подписали совместное заявление, согласно которому они выразили свое несогласие со сделкой между Штатами и ФРГ по "Северному потоку - 2". В качестве компенсации они предлагают предоставить Украине четкую дорожную карту по вступлению Киева в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает американское издание Axios, главы комитетов по иностранным делам 11 государств во главе с США выразили сожаление в связи с тем, что Вашингтон и Берлин приняли решение, которое позволит завершить достройку газопровода "Северный поток - 2".

Согласно их заявлению, СП-2 - это геополитический проект, задачей которого является дальнейшая экспансия влияния РФ в Европе за счет получения доминирующих позиций на европейском энергетическом рынке. Газопровод несет угрозу безопасности Украине, странам Евросоюза и США.

При этом, утверждают парламентарии, после запуска "Северного потока - 2" Москва получит новый инструмент шантажа и оказания давления на Украину. Западный мир должен быть к этому готов и взять на себя обязательства по поддержке обороноспособности и безопасности украинского государства. Западу следует провести работу по вопросу усиления санкций против России.

Кроме того, парламентарии призвали к разработке специального алгоритма, который позволит Украине вступит в Евросоюз и НАТО в том случае, если Киев проведет нужные реформы и создаст условия, которые будут соответствовать требованиям европейской и евроатлантической интеграции.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованиям, а также демократии и правам человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", - подчеркивается в заявлении.

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Комментарии

Mikhail Andreev

Такой мощный заголовок, типа, все лидеры США и стран Европы собрались и дружно приняли единый документ. Ан нет. 11 неназванных "парламентариев". Кто эти люди, кого они представляют, что решают? Этих "парламентариев" кто-то спрашивает? Давайте еще поинтересуемся мнением пациентов палаты №6…

Альберт Акопян

Чехи, поляки и прибалты, которые скоро утонут в своем заболоченном тупике Европы, чем-то там сыграли на рояле. Если кто-то еще раз назовет Зеленского клоуном, резко возражу.

Михаил Левицкий

"Заявление" и "решение" - "это две большие разницы"! Факты таковы, что после таких "мощных решений в поддержку Киева": СП-2 все ближе к завершению, а Украина все дальше от ЕС и НАТО!

Валерий Федотов

"После запуска СП-2 Москва получит новый инструмент шантажа и оказания давления на Украину", - сказали американцы, которые шантажируют весь мир своей демократией и санкциями!

Shura Shvetz

Никакого НАТО для Украины! Путин что, зря пугает мир ядерной угрозой? Триединая Россия во главе с Путиным!

Mikhail Andreev

Путин никого не пугает. А вот кто-то обещал назвать ФИО официального представителя Госдепа США или Пентагона, который опубликовал официально спутниковые снимки российских войск в Донбассе, а также дату и место такой публикации. Но что-то молчит… Путин: "Думаю, что никому в голову не приходит сегодня развязывать крупномасштабный конфликт с Россией", - заявил президент РФ, добавив, что Россия является одной из наиболее мощных ядерных держав. И подобных заявлений хватает.