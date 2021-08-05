Войти
ИноСМИ

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева (Главред, Украина)

449
0
0
Совместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021".
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

У читателей украинского издания вызвал удивление пафосный заголовок статьи о якобы принятом ЕС и США «мощном решении» в поддержку вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Оказывается, речь идет о заявлении главы комитетов по иностранным делам 11 стран. Кто эти люди, спрашивают читатели.

Северный поток-2 — это геополитический проект, который несет угрозу безопасности Украины, ЕС и США, считают парламентарии 11 государств.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко, председатель комитета сената США по иностранным делам Боб Мендес, а также их коллеги из Великобритании, Ирландии, стран Балтии, Польши и Чехии подписали совместное заявление, согласно которому они выразили свое несогласие со сделкой между Штатами и ФРГ по "Северному потоку - 2". В качестве компенсации они предлагают предоставить Украине четкую дорожную карту по вступлению Киева в Евросоюз и НАТО.

Как сообщает американское издание Axios, главы комитетов по иностранным делам 11 государств во главе с США выразили сожаление в связи с тем, что Вашингтон и Берлин приняли решение, которое позволит завершить достройку газопровода "Северный поток - 2".

Согласно их заявлению, СП-2 - это геополитический проект, задачей которого является дальнейшая экспансия влияния РФ в Европе за счет получения доминирующих позиций на европейском энергетическом рынке. Газопровод несет угрозу безопасности Украине, странам Евросоюза и США.

При этом, утверждают парламентарии, после запуска "Северного потока - 2" Москва получит новый инструмент шантажа и оказания давления на Украину. Западный мир должен быть к этому готов и взять на себя обязательства по поддержке обороноспособности и безопасности украинского государства. Западу следует провести работу по вопросу усиления санкций против России.

Кроме того, парламентарии призвали к разработке специального алгоритма, который позволит Украине вступит в Евросоюз и НАТО в том случае, если Киев проведет нужные реформы и создаст условия, которые будут соответствовать требованиям европейской и евроатлантической интеграции.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Чтобы консолидировать усилия украинского правительства по преобразованиям, а также демократии и правам человека в регионе, мы призываем согласовать перспективу членства в ЕС для Украины", - подчеркивается в заявлении.

***

Комментарии

Mikhail Andreev

Такой мощный заголовок, типа, все лидеры США и стран Европы собрались и дружно приняли единый документ. Ан нет. 11 неназванных "парламентариев". Кто эти люди, кого они представляют, что решают? Этих "парламентариев" кто-то спрашивает? Давайте еще поинтересуемся мнением пациентов палаты №6…

Альберт Акопян

Чехи, поляки и прибалты, которые скоро утонут в своем заболоченном тупике Европы, чем-то там сыграли на рояле. Если кто-то еще раз назовет Зеленского клоуном, резко возражу.

Михаил Левицкий

"Заявление" и "решение" - "это две большие разницы"! Факты таковы, что после таких "мощных решений в поддержку Киева": СП-2 все ближе к завершению, а Украина все дальше от ЕС и НАТО!

Валерий Федотов

"После запуска СП-2 Москва получит новый инструмент шантажа и оказания давления на Украину", - сказали американцы, которые шантажируют весь мир своей демократией и санкциями!

Shura Shvetz

Никакого НАТО для Украины! Путин что, зря пугает мир ядерной угрозой? Триединая Россия во главе с Путиным!

Mikhail Andreev

Путин никого не пугает. А вот кто-то обещал назвать ФИО официального представителя Госдепа США или Пентагона, который опубликовал официально спутниковые снимки российских войск в Донбассе, а также дату и место такой публикации. Но что-то молчит… Путин: "Думаю, что никому в голову не приходит сегодня развязывать крупномасштабный конфликт с Россией", - заявил президент РФ, добавив, что Россия является одной из наиболее мощных ядерных держав. И подобных заявлений хватает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Ирландия
Польша
Россия
США
Украина
Чехия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
29.09.2020
Lidovky (Чехия): холодная война 2.0. Как защититься в мире, где главное оружие — единицы и нули?
07.07.2020
Печат (Сербия): как Москва разделяет НАТО
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
18.11.2019
Deník N (Чехия): не обязательно соглашаться с концепцией будущего Макрона, но давайте порадуемся, что хоть у кого-то она есть
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:25
  • 2
Раскрыты «курьезные» подробности крушения российского Су-35С
  • 05.08 10:47
  • 24
"Серьезное оружие". Военный эксперт о дальней гиперзвуковой ракете Х-95
  • 05.08 10:31
  • 4
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины
  • 05.08 08:14
  • 193
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 05.08 08:06
  • 318
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 05.08 06:23
  • 76
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 05.08 06:07
  • 116
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 05.08 05:07
  • 38
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 05.08 01:52
  • 5
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 05.08 00:45
  • 18
Французский Rafale победил российский Су-35
  • 04.08 23:04
  • 13
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 04.08 21:16
  • 172
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 04.08 20:30
  • 18
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.08 19:16
  • 7
Летчика Су-35 делают крайним в длинной цепи ошибок
  • 04.08 17:22
  • 126
Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Ассам, лётчики живы