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Маск рассказал о вдохновении российскими разработками

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Источник изображения: Фото: Veronica G. Cardenas / Reuters

Основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск в интервью сайту Everyday Astronaut признался, что черпает вдохновение в том числе и в российских разработках. Его слова приводит РИА Новости.

По словам американского изобретателя, он проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Маск отметил, что сам создал сотни различных конструкций. Он также рассказал об улучшениях двигателя Raptor для сверхтяжелой многоразовой ракеты Super Heavy. Создатель SpaceX уточнил, что это двигатель с полной газификацией компонентов горения, который теперь имеет большее давление, чем раньше. В то же время Маск заметил, что это относительно небольшие улучшения, если сравнивать с тем, «что русские уже сделали».

О том, что SpaceX завершила постройку сотого ракетного двигателя Raptor, стало известно в конце июля. В феврале 2019 года Маск заявлял, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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