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РИА Новости

Шойгу рассказал, что Минобороны подключилось к созданию вакцины "Спутник V" с первых дней разработки

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ с первых дней создания вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".

"С первых дней ее разработки", - так ответил Шойгу на вопрос, когда Минобороны подключилось к работе над вакциной. Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.

"Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность", - сказал Шойгу.

В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к 1 июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу.

"Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. В августе прошлого года она была зарегистрирована и сейчас активно используется для вакцинации военнослужащих и граждан страны", - напомнил Шойгу.

Он также рассказал, как военные специалисты участвовали в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса SARS-CoV-2.

В самом конце 2019 года китайские специалисты опубликовали результаты полной расшифровки генома нового коронавируса, отметил Шойгу.

"С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", - сказал глава военного ведомства.

"Тест-системы оперативно зарегистрировали и организовали их производство, что позволило своевременно выявлять очаги коронавируса в войсках. А помимо этого обеспечили передачу существенных тогда объемов, а это десятки тысяч тестов, от Минобороны в гражданское здравоохранение", - отметил Шойгу.

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