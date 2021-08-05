The National Interest (США): неужели русский авианосец «с ограниченными возможностями» слишком важен, чтобы сдать его в утиль?

Иностранных экспертов иногда трудно понять. То они пишут, что у России удачная программа модернизации флота, в ВМФ поступают современные фрегаты и подлодки. То, наоборот, все ругают. Автор статьи относится ко второй группе: он винит в неудачах «Адмирала Кузнецова» бюрократическую систему, которая не может выполнить даже программу модернизации единственного в стране авианосца.

Может показаться, что под грузом непрекращающихся аварий и неудач «Адмиралу Кузнецову» прямая дорога на свалку, но у Кремля, судя по всему, другие планы

На единственный российский авианосец навалились все более сложные и дорогостоящие поломки, и корабль висит на волоске.

"Адмирал Кузнецов", по советской классификации "тяжелый авианесущий крейсер", планировался в 1980-х годах для принципиально иных задач, чем его американские аналоги. "Кузнецов" задумывался как гибрид тяжелого ракетного крейсера и специализированного авианосца. Предполагалось, что он будет нести ряд самолетов с неподвижным крылом и одновременно выступит мощной боевой платформой против американских авианосных боевых групп со своими противокорабельными крылатыми ракетами залпового огня П-700 "Гранит" (так в тексте - прим. ред.).

"Кузнецов" вошел в состав флота в 1991 году, но полной эксплуатационной пригодности достиг лишь к середине 1990-х. Несмотря на ряд проблем, связанных в той или иной степени с ошибками экипажа, в середине 2010-х годов он нес службу в основном без происшествий. Многочисленные проблемы "Кузнецова" Запад увидел лишь в ходе сирийской кампании 2016 года, когда с промежутком менее трех недель разбились два истребителя.

В конце 2017 года министерство обороны России подписало контракт на переоборудование и модернизацию Кузнецова, но эти планы пошли прахом уже в следующем году, когда рухнувший семидесятитонный кран пробил корпус корабля и утопил сухой док ПД-50. Было подсчитано, что только ремонт корпуса обойдется в один миллиард долларов - и это без учета глубокого ремонта и модернизации, чья необходимость давно назрела. Следует упомянуть и сам ПД-50, получил в ходе аварии, как сообщается, катастрофические повреждения. После несчастного случая в сухом доке у военных было несколько вариантов - но все небыстрые и недешевые. Москва изначально объявила о своем намерении вернуть в строй ПД-50, невзирая на колоссальные затраты, но, как сообщается, этим попыткам мешает коррупция на местах и грубейшая бесхозяйственность в промышленности.

Уже этих событий хватит с лихвой, чтобы объявить "Адмирала Кузнецова" едва ли не самым неудачливым авианосцем в мире. Но затем дело приняло и вовсе водевильный оборот: "Кузнецов" загорелся. В декабре 2019 года на борту корабля возник пожар: в ходе дежурных сварочных работ взорвался силовой кабель. В результате пожара и отравления дымом пострадали 14 человек, еще двое погибли. Хотя оценки различаются, большинство источников сходятся в том, что пожар нанес ущерб на сумму более одного миллиарда долларов. Пожар 2019 года еще сильнее усугубил сомнения в целесообразности затрат на сомнительные преимущества ремонта, обслуживания и переоборудования авианосца. Объем работ, что предстоит проделать над "Кузнецовым", настолько велик, что в долгосрочной перспективе может оказаться гораздо рентабельнее просто купить новый. К тому же все больше российских военных экспертов задается вопросом: а нужен ли России вообще авианосец?

Может показаться, что под грузом непрекращающихся аварий и неудач "Адмиралу Кузнецову" прямая дорога на свалку, но у Кремля, судя по всему, другие планы. Российские чиновники уверяют, что "Кузнецов" вернется в строй к первой половине 2023 года - с модернизированной электроникой, конструктивными новшествами и улучшенной палубной посадкой, а также новым комплектом вооружения. Похоже, военное и гражданское руководство России решило, что "Адмирал Кузнецов" слишком велик, чтобы просто списать его в утиль - и готово пойти на огромные траты, лишь бы обеспечить выживание корабля в ближайшие десятилетия.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)