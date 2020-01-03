Топ-10 новостей 2019 года

Уходящий 2019-й можно смело назвать годом истребителей F-35 и авианосцев. F-35 массово принимались на вооружение, заключались рекордные контракты на их закупку. Корабли-гиганты поступали на вооружение ведущих флотов мира, а другие державы вынашивали планы по их постройке. Впрочем, и в других сферах военпрома было нескучно. Редакция портала Warspot подготовила подборку самых значимых событий, о которых мы писали в 2019 году.

Первая жертва истребителя F-35

Истребители F-35 разбивались и ранее, но катастрофа у японских берегов стала первой, в которой погиб пилот. Несмотря на то, что по результатам расследования причиной назван человеческий фактор, это несколько подпортило репутацию новейшего самолёта и вынудило разработчиков ускорить внедрение системы аварийного автопилота.

F-35A японских ВВС Источник изображения: flickr.com

Китайский флот догоняет американский

Китайская Народная Республика активно наращивает свои военно-морские силы. Пока речь идёт лишь о количестве кораблей, состоящих на вооружение, но, по мнению многих экспертов, вскоре это может перерасти в качество. Так, подразделение ChinaPower Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне опубликовало новый доклад, в котором проанализированы достижения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). По данным CSIS, на начало 2019 года флот Китая располагал уже тремя сотнями боевых кораблей, что делает его самым многочисленным в мире. Если текущие темпы кораблестроения сохранятся, то через 15 лет ВМС НОАК смогут насчитывать 430 надводных и 100 подводных боевых единиц.

Китайский флот на учениях Источник изображения: pinterest.com

Су-57: долго запрягает, но таки едет

По прошествии десятилетий разработки Су-57 идёт в серийное производство — Минобороны РФ подписало контракт с компанией «Сухой» на поставку 76 этих истребителей. Запланированные темпы производства Су-57 пока невелики — по одному истребителю в первые два года, и всего 76 единиц до 2028 года.

Истребители Су-57 Источник изображения: russianplanes.net

Россия вооружает страну НATO

В уходящем году Турция получила первые российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». В июле на авиабазу Мюртед в провинции Анкара поступила первая партия российских ЗРК. Покупка Турцией российских ракетных комплексов обострила разногласия этой страны с США и НATO. Несмотря на угрозы санкций, Минобороны Турции намерено уже в 2020 году поставить «Триумф» на вооружение.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» Источник изображения: tass.ru

Плюс санкции, минус F-35

США не заставили себя долго ждать с реализацией угроз в отношении Турции за покупку российского оружия. Уже через неделю после поставки С-400 в Турцию эта страна была официально исключена из программы Joint Strike Fighter, в рамках которой разрабатываются истребители F-35.

Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США Источник изображения: cnbc.com

Рокетмены: конкуренция Великобритании и Франции

Всю вторую половину лета мировые СМИ пестрели заголовками об успехах одного француза и одного британца. Француз Фрэнк Запата эффектно пролетел на военном параде, состоявшемся в Париже ко Дню взятия Бастилии, продемонстрировав свою разработку Flyboard Air. Несколько позже он преодолел на своём творении Ла-Манш. Примерно в это же время британец Ричард Браунинг, основатель компании Gravity Industries и бывший резервист Королевской морской пехоты, не менее эффектно демонстрировал свою разработку под названием Daedalus. Позже он совершил полёт на своём реактивном ранце у побережья США.

Фрэнк Запата на Flyboard Air Источник изображения: facebook.com/franky.zapata

РСМД — всё

2 августа США и Россия в очередной раз обменялись обвинениями в нарушении договора РСМД и объявили о его расторжении. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (он же ДРСМД или РСМД) был подписан Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. РСМД впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. В 2019 году США успели провести первые лётные тесты ранее запрещённых ракет, а Россия пригрозила развёртыванием наземных «Калибров».

Пуск наземной крылатой ракеты средней дальности Источник изображения: youtube.com

Трио авианосцев

Декабрь выдался богатым на новости об авианосцах. 8 декабря состоялась торжественная церемония крещения американского корабля John F. Kennedy (CVN 79), 11 декабря британский Королевский флот официально пополнился авианосцем HMS Prince of Wales, а 18 декабря прошла церемония принятия на вооружение ВМС НОАК корабля «Шаньдун».

Церемония крещения авианосца John F. Kennedy Источник изображения: korrespondent.net

Кто-то находит, кто-то теряет

Пока в мире активно вооружаются новыми авианосцами, Россия, возможно, потеряла свой единственный корабль, способный нести истребители. Череда неудач преследует авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». После неудачного боевого похода к берегам Сирии и аварии с плавучим доком на корабле произошёл серьёзный пожар, не обошлось без человеческих жертв. Официально ВМС РФ не дали оценки ущерба, но СМИ уже растиражировали слова эксперта о возможной цифре в $1,5 млрд при цене корабля в $1,7 млрд. О том, насколько можно верить экспертам, и будет ли отремонтирован «Кузнецов», мы узнаем уже в следующем году.

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» Источник изображения: interfax.ru

Космические войска — больше не фантастика

США вслед за Россией официально создают Космические войска. То, о чём мы читали в фантастических книгах и видели в кино, воплощается в реальности. Пока о космодесанте речи не идёт, но начало Space Force уже положено.

Космический беспилотник X-37B, который станет частью арсенала Космических сил Источник изображения: popularmechanics.com

А чем запомнился 2019 год вам? Будем рады увидеть ваши отзывы в комментариях!