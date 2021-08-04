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Naked Science

Китайский стартап успешно испытал возвращаемую ракету и готовится повторить достижение Blue Origin и SpaceX

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Источник изображения: naked-science.ru

По всему миру активно идет разработка многоразовых ракет, и Китай — не исключение. Очередной аэрокосмический стартап из Поднебесной недавно провел прыжковые испытания прототипа носителя легкого класса. Они прошли успешно, и теперь компания собирается в течение года-двух повторить то, что до сих пор сделали только американские SpaceX и Blue Origin: запустить ракету в космос, а затем вертикально посадить ее на Землю при помощи тяги собственных двигателей.

По информации портала SpaceNews, тестовый «подскок» ракета Nebula-M выполнила в самом конце июля. Перед этим весь месяц продолжались испытания: десятисекундный прожиг двигателя 13 июля и позднее два полноценных огневых теста длительностью в минуту каждый. Ступень-прототип поднялась почти на десять метров вверх, затем зависла на одном месте и плавно опустилась обратно. О проведении успешных испытаний своего детища компания Deep Blue Aerospace сообщила на социальной платформе WeChat 2 августа.

Небольшая ракета Nebula-M — прототип и тестовый стенд высотой всего 730 сантиметров. С ее помощью Deep Blue Aerospace отрабатывает необходимые для создания орбитальных носителей технологии. В планах компании — скорое (через год-полтора, максимум — два) начало регулярных запусков ракеты Nebula-1 с многоразовой первой ступенью. Ее диаметр составит 2,25 метра, а выводить в космос она сможет 500 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

©Deep Blue Aerospace

Создание работающей ракетной системы вертикального взлета и посадки (VTVL, не стоит путать с аббревиатурой VTOL, которая применяется в авиации) — задача сложная, но выполнимая. Уже не один десяток стартапов, аэрокосмических компаний с богатой историей и государственных учреждений смогли это сделать. Гораздо сложнее сделать ракетный ускоритель (первую ступень), который отправит полезную нагрузку в космос, а затем успешно приземлится на тяге своих двигателей.

Пока подобное смогли воплотить в жизнь только две американские компании — Blue Origin и SpaceX. Первая — в своей суборбитальной системе New Shepard (успешная посадка в ноябре 2015-го), а вторая — в первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9 Full Thrust (декабрь 2015 года). Именно на достижения последней ориентируются большинство разработчиков аналогичных технологий.

Например, недавние испытания представители Deep Blue Aerospace называют «прыжками кузнечика», таким образом безо всякого стеснения отсылая к названию тестовой ракеты SpaceXGrasshopper. Именно при помощью этого прототипа инженеры компании Илона Маска отрабатывали вертикальную посадку с 2012 года. Но если китайские частные ракетчики ищут вдохновение в успехах эксцентричного миллиардера, помешанного на освоении Марса, то технические решения «подглядывают» совсем не у него.

Так, «пламенным сердцем» Nebula-M служит двигатель Leiting-5 с широкими возможностями дросселирования благодаря электрическим насосам топлива и окислителя. Эту идею до сих пор применить на летающей ракете смогли инженеры только одной компании — Rocket Lab. Кстати говоря, характеристики Nebula-1, которую Deep Blue Aerospace обещают запустить в скором будущем, подозрительно напоминают параметры ракеты легкого класса Electron от все той же Rocket Lab (только диаметр существенно больше).


Ракета Nebula-M.
Источник: ©Deep Blue Aerospace

Ракета Nebula-M.
Источник: ©Deep Blue Aerospace

Ракета Nebula-M.
Источник: ©Deep Blue Aerospace

Ракета Nebula-M.
Источник: ©Deep Blue Aerospace

Двигатель Leiting-5 на испытаниях.
Источник: ©Deep Blue Aerospace

Nebula-M2 в ходе сборки и испытаний.
Источник: ©Deep Blue Aerospace

Но не надо думать, будто разработки Deep Blue Aerospace вторичны, совсем нет. Создать VTVL — уже достижение, а если у стартапа получится еще ракету-носитель на основе этой технологии сделать, то тут и говорить нечего: успех будет колоссальный. Причем компания прикладывает все усилия, чтобы сделать планы реальностью. Второй прототип, Nebula-M2, уже в разработке, он получит двигатель Leiting-20 максимальной тягой в 20 тонн-силы. Испытания намечены на конец года.

Сейчас в Поднебесной, помимо Deep Blue Aerospace, над коммерциализацией космонавтики работает столько частных компаний, что и просто подсчитать их трудно. Даже если не затрагивать спутники и прочие сопутствующие технологии, одни многоразовые ракеты создают: Space Pioneer (прототип Tansuo-1), iSpace (Hyperbola-2), Landspace (Zhuque-2 с метаново-кислородными двигателями) и Galactic Energy (Pallas-1). Несколько стартапов провели испытания и затем пропали с радаров, но всегда есть шанс, что они просто секретничают.

Такой расцвет частной космонавтики в Китае случился после того, как на фоне достижений американских стартапов (тогда еще их так можно было называть) вроде Blue Origin и SpaceX. Компартия в 2014 году упростила доступ в аэрокосмическую отрасль для коммерческих фирм. Существует мнение, что большая часть этих новых ракетостроительных компаний из Поднебесной — просто государственные инженерные группы и конструкторские бюро под новыми вывесками.

Однако ни подтвердить, ни опровергнуть это нельзя в силу невероятной закрытости информационного поля в этой стране. Тем не менее некоторые ракеты, которые стартапы использовали на первых этапах развития, представляют собой отдельные ступени или баллистические ракеты целиком.

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