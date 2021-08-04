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Российскую БМП-3Ф и украинский БТР-4 сравнили

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По боевым возможностям бронированная машина для морской пехоты БМП-3Ф, поступившая на вооружение Черноморского флота России, превосходит бронетранспортер БТР-4, используемый украинскими морпехами, пишет Defense Express.

Согласно сравнению, которое привели в украинском информационно-консалтинговом агентстве, российская машина отличается хорошей мореходностью, позволящей десантным кораблям не подходить вплотную к берегу. В публикации отмечается, что по вооружению БМП-3Ф также превосходит БТР-4.

В Defense Express уверены, что Украине следует пересмотреть требования к своим плавающим бронетранспортерам.

В январе 2020 года агентство сообщило, что украинские бронетранспортеры БТР-4 пошли трещинами.

В июне того же года блогер Диана Михайлова сообщила, что Министерство обороны Украины отказалось принимать к эксплуатации в вооруженных силах страны БТР-4 из-за того, что финская сталь, из которой они сделаны, не соответствует ГОСТу времен СССР.


Иван Потапов

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