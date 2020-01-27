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Новые украинские «Буцефалы» пошли трещинами

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Новые украинские бронетранспортеры БТР-4 «Буцефал» пошли трещинами, сообщает Defense Express. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В публикации издания сообщается, что дефекты сварного шва, заметные невооруженным глазом, присутствуют на бронекорпусах, поставленных с Лозовского кузнечно-механического завода в Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, причем на броне присутствует клеймо 85-го военного представительства Минобороны Украины.

В июне блогер Диана Михайлова сообщила, что Министерство обороны Украины отказалось принимать к эксплуатации в вооруженных силах страны БТР-4 «Буцефал» из-за того, что финская сталь, из которой они сделаны, не соответствует ГОСТу времен СССР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
БТР-4
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
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