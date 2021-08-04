В России создадут новейшую дальнюю гиперзвуковую ракету

Начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что в стране создадут новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщает РИА Новости.

Зарудницкий подчеркнул, что господство в воздушно-космической сфере является залогом успешного ведения боевых действий. Превосходства в этой области позволяет добиться ударная и истребительная авиация.

В этих целях в России разрабатывают ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности — в частности, гиперзвуковую ракету Х-95. Кроме того, для ВКС создают беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, а также другую новейшую военную технику.

«Новая гиперзвуковая ракета большой дальности разрабатывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя», — отметил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что в России появится истребитель Су-57 с управлением при помощи глаз и голоса. Сейчас система отработана на стенде на земле, но в воздухе ее работа значительно сложнее.

Марина Совина