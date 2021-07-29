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В России появится истребитель Су-57 с управлением при помощи глаз и голоса

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: UAC/ Globallookpress.com

В России в перспективе появится истребитель 5-го поколения Су-57 с системой управления при помощи движения глаз и голоса летчика, об этом рассказал начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев. Его слова приводит РИА Новости.

«Это сложная вещь. Зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство. Это делается несознательно, мы это сами даже не замечаем. Тем не менее уже существуют прототипы такой системы. После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры (которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя)», — рассказал разработчик.

По его словам, пока система отработана на стенде на земле, но в воздухе ее работа значительно сложнее. Дорофеев также рассказал о голосовом управлении интерфейса Су-57. Он отметил, что сейчас специалисты обучают систему распознавать контекст, а не конкретные команды, чтобы пилот в экстремальной ситуации не вспоминал точную фразу, которую необходимо сказать.

Разработчик добавил, что в самолете рассматриваются еще два варианта управления, это сенсорные экраны с многослойной индикацией и дополненная реальность, когда, например, в условиях плохой видимости дорисовывается рельеф и наземные объекты. Система будет совмещена с техническим зрением истребителя, в том числе с инфракрасными камерами.

Ранее стало известно, что в России начали создание нового варианта изначально одноместного истребителя пятого поколения Су-57. Двухместный командный вариант предназначается для управления новейшими беспилотниками «Охотник».


Марина Совина

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Истребитель 5 поколения
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