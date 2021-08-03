Глава СВР Нарышкин: спецназ разведки работает в 20 "горячих точках" по всему миру

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спецназ Службы внешней разведки РФ обеспечивает безопасность россиян и российских учреждений в двух десятках "горячих точек" в мире, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"У нас в структуре есть оперативно-боевое подразделение... Потому что на Службу внешней разведки в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена функция обеспечения безопасности российских учреждений и граждан за пределами нашей страны. И вот в двух десятках "горячих точек" эту функцию выполняют наши сотрудники из этой оперативно-боевой группы", - сказал Нарышкин в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Согласно открытым источникам информации, спецназ СВР называется "Заслон". О том, что в структуре СВР есть Центр специального назначения и что его сотрудники ранее обеспечивали эвакуацию работников российских посольств в Ливии, Ираке и Йемене, Нарышкин сообщил в эфире телеканале "Россия 1" в декабре 2018 года.

В 2010-х годах сотрудники дипломатических представительств РФ были эвакуированы из Ливии и Йемена в связи с обострением обстановки в этих странах. В начале апреля 2003 года во время военной операции США и стран-союзников против Ирака была эвакуирована часть сотрудников посольства РФ в Ираке.