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Французский Rafale победил российский Су-35

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Французский истребитель Rafale победил российский Су-35 в учебном воздушном бою, сообщает польский портал Defence24, ссылаясь на египетскую прессу.

«Египтяне провели учение, в котором французский истребитель Rafale столкнулся с российским истребителем Су-35 и выиграл воздушные бои с ним», — пишет издание.

Defence24 напоминает, что задействованные в боях Rafale и Су-35, относящиеся к четвертому поколению истребителей, вероятно, имели самое современное оборудование и программное обеспечение.

Отмечается, что в ходе учебного боя российский самолет выполнял роль «агрессора», атакуя французский. Победу Rafale над Су-35 обеспечил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Self-Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft (SPECTRA) первого, который «заглушил» радар второго. «Российский самолет не мог управлять своим вооружением, а Rafale легко выследил врага с помощью своего радара и в конце концов "сбил его"», — пишет Defence24.

Издание утверждает, что причиной победы Rafale над Су-35 стало использование устаревших технологий, однако признает, что французский истребитель обошелся Египту почти в два раза дороже российского.

В апреле РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что иностранными конкурентами российского истребителя Су-35 можно назвать американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II.


Иван Потапов

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