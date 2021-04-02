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Россия назвала конкурентов Су-35

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Источник изображения: Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Иностранными конкурентами российского истребителя Су-35 можно назвать американские самолеты F-22 Raptor и F-35 Lightning II, заявили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Несмотря на то что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения», — сказали в ведомстве.

В ФСВТС заверили, что Су-35 интересуется все больше потенциальных иностранных заказчиков, однако данный истребитель сталкивается с «недобросовестной конкуренцией» и «попытками дескредитации».

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентированное на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэя.


Иван Потапов

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Кредитование
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-35
Компании
AVIC
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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