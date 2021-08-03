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Naked Science

Нештатное включение двигателей модуля «Наука» закрутило МКС на 540 градусов

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Источник изображения: naked-science.ru

Руководитель полетов Национального космического агентства США Зебулон Сковилл рассказал, чем обернулся для МКС инцидент с двигателями «Науки».

Из-за незапланированного включения двигателей нового российского модуля «Наука» Международная космическая станция «закрутилась» на 540 градусов, заявил 86-й руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл. «Выполнено почти полтора оборота в одну сторону по тангажу и затем половина оборота в обратную сторону», — написал он на своей странице в твиттере, отвечая одному из пользователей.

Позже Сковилл отметил: «Невероятная ценность и возможности, которые «Наука» привносит для Международной космической станции, нельзя недооценивать!». Так он прокомментировал вчерашнюю первую экскурсию по орбитальной лаборатории, видео которой опубликовали космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.

Долгожданный запуск «Науки», строительство которой начали еще в 1995 году, состоялся 21 июля. Позавчера модуль в автоматическом режиме успешно пристыковался к МКС. Однако спустя три часа стало известно о незапланированном включении двигателей, из-за чего саму станцию развернуло на 45 градусов. В «Роскосмосе» инцидент объяснили «работой с остатками топлива» и человеческим фактором, а в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявили, что из-за этого МКС сделала оборот в 45 градусов.

Как вскоре уточнил генеральный конструктор корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС и летчик-космонавт Владимир Соловьев, причиной нештатного запуска двигателей стал кратковременный программный сбой, но ситуацию удалось быстро нормализовать. Чтобы компенсировать возмущения и вернуть станцию в нужное положение, активировали двигатели «Звезды» и корабля «Прогресс МС-17». Затем космонавты провели операцию по приведению топливной системы в безопасное состояние, вакуумировав топливные магистрали. Остатки топлива из «Науки» благополучно стравили в космос.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж российского сегмента МКС провел очистку атмосферы в новом модуле и взял финальные пробы воздуха. Показатели были в норме.

На окончательную интеграцию МЛМ в состав станции уйдет как минимум полгода. За это время экипаж около десяти раз выйдет в открытый космос, чтобы протянуть кабели и трубопроводы, установить шлюзовую камеру, радиационный теплообменник и прочее. Потом они приступят к исследованиям и экспериментам в новой орбитальной лаборатории.

Следующим российским модулем станет узловой «Причал», вчера его уже отправили на Байконур. Запуск запланировали на 20-е числа ноября, после чего модуль пристыкуют к «Науке». Вероятно, этим последним отсеком завершится строительство российского сегмента МКС. А когда Россия поймет, останется ли в программе международной станции или начнет создание собственной, станет ясно, куда отправят ее базовую часть — Научно-энергетический модуль (НЭМ). Изначально его хотели пристыковать как раз к «Причалу».

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