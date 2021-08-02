Списан первый американский корабль класса LCS

29 июля 2021 года в Сан-Диего состоялась церемония вывода из состава военно-морских сил США первого корабля нового класса "литторальных боевых кораблей" (Littoral Combat Ships) - головного корабля LCS тримаранного типа LCS 2 Independence. Корабль был введен в строй в январе 2010 года и в итоге находился в составе ВМС США всего 11 лет (несмотря на декларировавшийся при постройке плановый срок службы в 25 лет), по сути являясь опытовой единицей.

Церемония вывода из состава ВМС США "литторального боевого корабля" (Littoral Combat Ship) тримаранного типа LCS 2 Independence.Сан-Диего, 29.07.2021 (с) Jason Abrams / ВМС США

Церемония прошла в нарочито закрытом режиме под предлогом "безопасности и ограничений общественного здравоохранения". Формально корабль Independence выведен в резерв ВМС США и будет поставлен на консервацию, однако ни у кого нет сомнений, что он вряд ли когда-либо вернется в строй.

LCS 2 Independence и LCS 4 Coronado были головными кораблями LCS в варианте с тримаранным алюминиевым корпусом, разработанного консорциумом корпорации General Dynamics и австралийской судостроительной компании Austal в тендере ВМС США на корабли нового класса LCS. Конкурирующим вариантом LCS стал проект консорциума во главе с корпорацией Lockheed Martin, со стальным водоизмещающим корпусом, по которому были построены головные корабли LCS 1 Freedom и LCS 3 Fort Worth. Все эти четыре корабля были введены в строй с 2008 по 2014 годы. В конечном счете ВМС США приняли решение вести параллельно строительство кораблей LCS обеих типов. Постройка тримаранных кораблей типа Independence ведется на верфи Austal USA в Мобиле (Алабама), а постройка кораблей типа Freedom - на верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (Висконсин).

В начале 2020 года стало известно, что руководство ВМС США планирует вывести из боевого состава флота и передать на консервацию первые четыре "литторальных" боевых корабля обоих типов - LCS 1 Freedom, LCS 2 Independence, LCS 3 Fort Worth и LCS 4 Coronado. В июне 2020 года начальник военно-морских операций (командующий) ВМС США адмирал Майк Гилдей утвердил решение о выводе этих кораблей к 31 марта 2021 года, в связи с чем были внесены соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

Причиной этого решения было названо то обстоятельство, что все четыре головные единицы обеих типов кораблей LCS (типов Freedom и Independence) использовались в качестве опытовых судов для испытания концепции LCS и конструктивных решений, и к настоящему времени нуждаются в проведении дорогостоящего среднего ремонта и модернизации - от чего решено отказаться с целью экономии средств.

"Они не маловажны, просто в соперничестве великих держав они стали менее важны - вот почему мы взяли эти средства и направили их в другие сферы", - заявил тогдашний помощник заместителя морского министра по бюджету контр-адмирал Рэнди Крайтс в 2020 году.

В свою очередь, CNO адмирал Майк Гилдей сказал в интервью изданию "USNI News", что для модернизации первых четырех кораблей типа LCS потребуется 2,5 млрд долл - средства, которые он предпочел бы вложить в программу создания фрегатов нового типа FFG 62 Constellation.

Решение ВМС США вызвало резкую критику в Конгрессе США, где многие не понимали, почему флот собирается избавиться от еще новых боевых кораблей, еще недавно к тому же считавшихся самым перспективным типом. В результате ВМС США получили возможность в 2021 финансовом году (то есть до 30 сентября 2021 года) вывести только два первых корабля класса LCS. Корабль LCS 2 Independence был выведен 27 июля, а списание LCS 1 Freedom намечено к 30 сентября.

В текущем проекте оборонного бюджета на 2022 финансовый год ВМС США запрашивают списание четырех кораблей LCS - помимо указанных LCS 3 Fort Worth (в строю с 2012 года) и LCS 4 Coronado (в строю с 2014 года), теперь запрошен вывод еще двух кораблей типа Freedom - LCS 7 Detroit (в строю с 2016 года) и LCS 9 Little Rock (в строю с 2017 года).

По неофициальным сообщениям, над кораблями типа Freedom вообще нависает наибольшая тень угрозы ввиду выявившихся на них проблем с редукторами Renk главной энергетической установки, пока что неустранимыми. С 2015 года было отмечено несколько поломок редукторов на кораблях типа Freedom, самым скандальной из которых стала фактическая потеря хода LCS 7 Detroit в октябре 2020 года во время выхода на боевую службу в южноамериканские воды (причем, похоже, Detroit не стали ремонтировать, а решили сразу списать). В 2020 году для всех находящихся в строю кораблей типа Freedom введено ограничение максимальной скорости хода.

При этом ВМС США продолжают строительство кораблей LCS, хотя в итоге решили ограничиться строительством 38 единиц - по 19 единиц типов Freedom и Independence - из которых к настоящему времени введены в строй 23 (10 типа Freedom и 13 типа Independence).

Церемония вывода из состава ВМС США "литторального боевого корабля" (Littoral Combat Ship) тримаранного типа LCS 2 Independence.Сан-Диего, 29.07.2021 (с) Jason Abrams / ВМС США