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Американский флот выведет в резерв первые четыре корабля типа LCS

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Как сообщило американское издание "Defense News" в материале David B. Larter "US Navy’s first 4 littoral combat ships to leave the fleet in 9 months", согласно заявлению начальника военно-морских операций (командующего) ВМС США адмирала Майка Гилдея от 20 июня 2020 года, первые четыре американских "литторальных" боевых корабля - LCS 1 Freedom, LCS 2 Independence, LCS 3 Fort Worth и LCS 4 Coronado - будут 31 марта 2020 года выведены из боевого состава ВМС США и переданы на консервацию. Все они были введены в строй с 2008 по 2014 годы.

"Литторальный" боевой корабль ВМС США LCS 3 Fort Worth типа Freedom (с) Joe Bishop / ВМС США

Все четыре головные единицы обеих типов кораблей LCS (типов Freedom и Independence) использовались в качестве опытовых судов для испытания концепции LCS и конструктивных решений, и к настоящему времени нуждаются в проведении дорогостоящего среднего ремонта и модернизации - от чего решено отказаться с целью экономии средств. Корабли будут выведены из состава флота и поставлены на консервацию (из которой вряд ли уже выйдут).

В феврале 2020 года помощник заместителя морского министра США по бюджету контр-адмирал Рэнди Критс, объясняя планировавшеесся решение, заявил:

"Эти четыре опытовых корабля сыграли важную роль в получении опыта в комплектовании экипажей, технического обслуживания и всего остального, чему мы могли научиться на них. Но они не оборудованы как другие LCS во флоте, и им нужна значительная модернизация. Это касается всего: от боевых [систем] до корпуса. Они дороги в модернизации".

"Они сыграли важную роль, и мы, безусловно, увеличили наше понимание [LCS]. Это хорошая вещь. Но когда мы взглянули на нашу отдачу от затрат и стоимость поднятия этих кораблей до требуемого уровня, то они были ценны, но в контексте соперничества великих держав они стали менее ценны. Поэтому мы решили сэкономить на них и пустить средства на другие применения".

Всего ВМС США решили ограничиться строительством 38 кораблей типа LCS - по 19 единиц типов Freedom и Independence - из которых к настоящему времени введены в строй 21 (10 типа Freedom и 11 типа Independence) - и по первой паре кораблей каждого типа теперь решено вывести из состава флота.

Два первых "литторальных" боевых корабля ВМС США тримаранного типа Independence - LCS 2 Independence и LCS 4 Coronado (с) ВМС США

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
LCS-1
LCS-2
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