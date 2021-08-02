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Рогозин рассказал об «очистке атмосферы» в российской «Науке»

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» интегрирован в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС). О состоянии МЛМ в Twitter рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Выполнена очистка атмосферы в МЛМ, взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошел в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС», — написал глава госкорпорации.

31 июля РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщило, что при открытии люка «Науки» из последней вылетел болт.

Об открытии люка «Науки» рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

29 июля сообщалось, что двигатели «Науки», пристыкованной к Международной космической станции (МКС), незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.


Иван Потапов

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Прогресс ТГК
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