«Ильюшин» разработает четырехдвигательный самолет на базе Ил-114

Российские специалисты разрабатывают четырехдвигательную версию пассажирского Ил-114. Это позволит повысить дальность и грузоподъемность крылатой машины.

О работах над новой версией Ил-114 со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАК Сергея Яркового сообщил ТАСС. Работы идут в инициативном порядке.

За счет дополнительных двигателей можно увеличить дальность и грузоподъемность. При этом новая версия будет предельно унифицирована с самолетом Ил-114-300.

Последнее упростит эксплуатацию разных версий самолетов. Помимо того, за счет унификации разработка не должна обойтись в слишком большую сумму, а ее сроки будут относительно сжатыми.

Самолет Ил-114-300 совершил первый полет в прошлом году. Он представляет собой глубокую модернизацию советского Ил-114, который впервые поднялся в небо в 1990-м. Предполагается, что в перспективе модернизированная машина заменит устаревший Ан-24.

Ее преимуществом перед базовой версией стала увеличенная дальность полета при сниженных расходах на эксплуатацию. Всего на сегодня произвели два десятка разных самолетов этого семейства.