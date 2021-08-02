Войти
ТАСС

"Ильюшин" работает над созданием четырехдвигательной версии самолета Ил-114

469
0
0
Подготовка к полету нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 с полосы ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском
Подготовка к полету нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 с полосы ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой сообщил, что это будет платформенное решение, которое позволит обеспечить расширенные возможности по сравнению со стандартным Ил-114

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) ведет работы по созданию четырехдвигательной версии самолета Ил-114. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

"В инициативном порядке думаем в направлении создания четырехдвигательной машины", - сказал он.

По его словам, это будет платформенное решение, которое позволит обеспечить расширенные возможности по сравнению со стандартным Ил-114. "Это будет машина большей дальности и грузоподъемности, но максимально унифицированная с Ил-114-300", - отметил Ярковой.

По мнению замгендиректора ОАК, унификация с уже существующим двухдвигательным вариантом уменьшит сроки и стоимость создания новой машины, а также, в дальнейшем, даст возможность эксплуатанту более эффективно использовать две платформы одновременно.

Ил-114-300 - полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях импортные самолеты аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старые типы самолетов Ан-24/Ан-26. Первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-114
Ил-114-300
Компании
Ил
ОАК
Похожие новости
01.12.2020
Запустят серию: ОАК получит первый заказ на самолеты Ил-114-300
28.07.2020
Предложение самолета ТВРС на основе чехословацкого самолета L-610
09.07.2020
«Черные дыры» авиапрома
06.02.2017
Заключен договор по проекту создания самолета Ил-114-300 на проведение ОКР
03.02.2017
Заключен договор на проведение ОКР по модернизации и производству Ил-114-300
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:24
  • 94
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета