"Ильюшин" работает над созданием четырехдвигательной версии самолета Ил-114

Подготовка к полету нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 с полосы ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском.

Первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой сообщил, что это будет платформенное решение, которое позволит обеспечить расширенные возможности по сравнению со стандартным Ил-114

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) ведет работы по созданию четырехдвигательной версии самолета Ил-114. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой.

"В инициативном порядке думаем в направлении создания четырехдвигательной машины", - сказал он.

По его словам, это будет платформенное решение, которое позволит обеспечить расширенные возможности по сравнению со стандартным Ил-114. "Это будет машина большей дальности и грузоподъемности, но максимально унифицированная с Ил-114-300", - отметил Ярковой.

По мнению замгендиректора ОАК, унификация с уже существующим двухдвигательным вариантом уменьшит сроки и стоимость создания новой машины, а также, в дальнейшем, даст возможность эксплуатанту более эффективно использовать две платформы одновременно.

Ил-114-300 - полностью отечественный пассажирский турбовинтовой самолет, является модернизированной версией Ил-114. Предназначен для региональных перевозок 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тыс. км. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях импортные самолеты аналогичного класса (ATR-42, ATR-72, Q400) и старые типы самолетов Ан-24/Ан-26. Первые серийные машины будут выпущены в 2023 году.