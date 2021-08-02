Маск поздравил Рогозина с пристыковкой «Науки» к МКС

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter поздравил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с успешной пристыковкой многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).

«Мои поздравления!» — написал бизнесмен.

Также «Роскосмос» получил поздравление от НАСА.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на переговоры с Центром управления полетами, сообщило, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.

Иван Потапов